"Локомотив" дома проиграл ЦСКА

"Локомотив" на своем льду в последний день регулярного чемпионата КХЛ уступил ЦСКА (2:5). Победной стала шайба Валерия Ничушкина.

"Локомотив" занял четвертое место в Западной конференции и в 1/8 финала плей-офф сыграет против "Торпедо". ЦСКА финишировал вторым.

Кто выйдет в плей-офф КХЛ. Последний день "регулярки". Live! //

Пары 1/8 финала плей-офф КХЛ

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Локомотив" (Ярославль) – ЦСКА – 2:5 (1:1, 1:2, 0:2)

Голы: Локтионов - 8 (бол., Елесин, Мосалев), 2:31 - 1:0. Попов - 7 (Петров, Ничушкин), 5:31 - 1:1. Шалунов - 19 (Шумаков, Кузьменко), 21:23 - 1:2. Тальбо - 8 (бол., Козун, Контиола), 25:11 - 2:2. Ничушкин - 15 (Петров, Ожиганов), 29:13 - 2:3. Ничушкин - 16 (мен., п.в.), 58:53 - 2:4. Шалунов - 20 (п.в., Скотт), 59:57 - 2:5.

Вратари: Судницин (58:23 - 58:53, 59:04 - 59:57) - Сорокин.

Штраф: 6 - 10.

Броски: 39 (9+14+16) - 28 (9+8+11).

Судьи: Бондарь, Фатеев.

1 марта. Ярославль. УКРК "Арена 2000".