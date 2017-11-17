"Локомотив" без Квартальнова одержал победу над "Салаватом"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Локомотив" в рветайме одержал победу над "Салаватом Юлаевым" – 3:2.

Автором победной шайбы в этой встрече стал защитник железнодорожников Якуб Накладал, нападающий ярославцев Брэндон Козун набрал два (0+2) очка.

Отметим, что в начале второго периода дисциплинарный штраф получил главный тренер "Локо" Дмитрий Квартальнов. Он был удален до конца матча за споры с арбитром.

Напомним, что данное поражение стало для "Салавата Юлаева" четвертым подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Локомотив" (Ярославль) – "Салават Юлаев" (Уфа) – 3:2 ОТ (0:2, 1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Ларсен – 9 (бол., Умарк), 15:53 – 0:1. Бурдасов – 6 (Майоров, Коротков), 18:11 – 0:2. Коршков – 7 (Красковский, Черепанов), 26:01 – 1:2. Кронвалль – 6 (бол., Козун, Контиола), 40:31 – 2:2. Накладал – 5 (Козун, Локтионов), 64:50 – 3:2.

Вратари: Коновалов – Кареев.

Штраф: 33 – 9.

Броски: 28 (7+7+11+3) – 28 (10+6+9+3).

Судьи: Бондарь, Лаврентьев.

17 ноября. Ярославль. УКРК "Арена 2000". 8500 человек.

Турнирная таблица – здесь//

Квартальнов удален до конца матча за споры с арбитром. Видео