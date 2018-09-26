Логинов восстановился от травмы

"Сибирь" в Твиттере сообщила, что защитник Александр Логинов полностью восстановился после травмы, полученной на турнире имени Ромазана, и сегодня присоединится к команде в Санкт-Петербурге.

31-летний игрок обороны получил повреждение верхней части тела в предсезонном матче против магнитогорского "Металлурга", который состоялся 26 августа. Появление хоккеиста на льду ожидается 28-го или 30-го сентября.

Напомним, в прошлом сезоне Логинов выступал за "Салават Юлаев". Он провел 47 матчей в "регулярке", набрав 11 (4+7) очков. Также на его счету 2 (1+1) балла за результативность в 11 играх плей-офф.

⚡Защитник Александр Логинов полностью восстановился после травмы, полученной на турнире Ромазана и сегодня присоединится к "Сибири" в Санкт-Петербурге.



Ожидаем его появление на льду 28 или 30 сентября. pic.twitter.com/XeIRtMWVWs – Hockey Club Sibir (@hcsibir) 26 сентября 2018 г.

Все о КХЛ – здесь.