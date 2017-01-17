Линус Умарк: "Я был очень зол из-за неверно интерпретированных слов о победе над сборной России"

Нападающий "Салавата Юлаева" Линс Умарк в интервью официальному сайту КХЛ отметил, что был очень зол на журналистов после неправильно интерпретированных слов после победы над сборной России на Кубке Первого канала. По словам шведского форварда, он просто хотел сказать, что рад победе над серьезным соперником.

- На Кубке Первого канала с вами случился скандал после неверно интерпретированных слов об испорченном празднике для русских. Ожидали ли, что на ваш безобидный сарказм последует такая реакция?

- Я был очень зол на это. Сам по себе я очень веселый, чуть-чуть саркастичный человек. Я просто хотел сказать, что мы выиграли и это здорово, но меня неправильно поняли. Видимо, некоторым людям нравятся скандалы. Да, мы победили тогда на турнире, но никаких плохих слов про российский хоккей там не было сказано вообще. Поэтому еще раз хотел бы прояснить ситуацию.

- Не секрет, что с вами очень любят общаться журналисты. Была информация, что после того случая, вы ввели табу на интервью. Сейчас Линус Умарк вновь открыт для общения с прессой?

- Конечно, я всегда открыт к общению. Просто мне не нравится, когда какую-то небольшую шутку воспринимают очень остро. По жизни я люблю пошутить, я хочу, чтобы у всех была улыбка на лице. Я никогда не думаю ничего плохого про людей. Готов общаться, но не хочу, чтобы мои слова неверно интерпретировали и понимали мои шутки с каким-то злым уклоном. Ведь я не хочу сказать ничего плохого ни про одну лигу, ни про одну страну, ни про кого-то из людей.

Линус Умарк: "Мы счастливы, что уничтожили российский праздник" //

Алексей Бадюков: "Может, Умарк скажет, что его неправильно перевели" //

Линус Умарк: "Мне очень нравится играть в России"



