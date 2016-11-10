Линус Умарк: "Важно, что "Салават" дважды забил "Нефтехимику" в концовках периодов"

Нападающий "Салавата Юлаева" Линус Умарк после домашней победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Нефтехимиком" (4:1) отметил, что уфимцы на протяжении всей встречи выглядели лучше соперника. По словам шведского форварда, важную роль сыграли шайбы, заброшенные на последних секундах первого и второго периодов.

– Это важная победа, – приводит пресс-служба "Салавата Юлаева" слова Умарка. – Думаю, мы были лучше весь матч.

– "Салавату" тяжело дался старт, долго не могли забросить.

– Голы приходят, когда создаешь моменты. Затем мы с умом сыграли в обороне и так и одержали победу.

– Похоже, тяжело было входить в зону в большинстве. Почему?

– Мы дважды забили в большинстве, так что не думаю, что это проблема.

– В первом и втором периодах забивали голы на последних секундах.

– Это было очень важно, здорово, что сумели забить сразу после их шайбы.

– Следующий матч – знаменитое "зеленое дерби". Что думаете об этой игре?

– У нас с "Ак Барсом" была тяжелая серия в прошлом плей-офф. Думаю, это будет весело. Я ждал этот матч. Это самая интересная игра сезона.

– Был тяжелый шестой матч плей-офф, когда команда проиграла 0:8.

– Да, но мы выиграли седьмую встречу.

– Вы не вспоминаете ту игру?

– Я вспоминаю, как мы выиграли серию со счетом 4-3.