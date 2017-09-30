Линус Умарк: "У меня были боли в горле и желудке. Надеюсь, что нет ничего серьезного"

Нападающий "Салавата Юлаева" Линус Умарк рассказал, почему пропустил последние матчи своей команды в регулярном чемпионате КХЛ. В этом сезоне он провел 14 встреч, в которых записал на свой счет 18 (5+13) очков.

– У меня были боли в горле и желудке, – цитирует Hockey Sverige Умарка. – Вчера я был на анализах крови. Надеюсь, что нет ничего серьезного. Думаю, что смогут сыграть в понедельник против "Югры", посмотрим. За короткий отрезок будет много игр, и, конечно же, я хочу быть с командой.