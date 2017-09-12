Линус Умарк: "Салават Юлаев" швыряет из стороны в сторону, это серьезная проблема"

Нападающий "Салавата Юлаева" Линус Умарк в интервью "СЭ" подчеркнул, что команде необходимо найти золотую середину в игре. При этом форвард уверен, что у уфимцев нет причин для паники.

– Почему ваша команда так неровно выглядит на старте сезона, ведь с приходом на пост главного тренера Эркки Вестерлунда игровая анархия должна была закончиться? – вопрос Умарку.

– Пока нас швыряет из стороны в сторону, и это действительно серьезная проблема. То мы находимся на пике, у команды в эти моменты все получается и, кажется, лучше быть не может, то по необъяснимой причине оказываемся на дне, и все валится из рук. Нам надо найти "золотую середину", достичь определенного баланса. Особенно это касается начала и концовок матчей. Но мы находимся на верном пути. Дайте только время.

– Есть известный анекдот о российских автомобилях, дизайн и качество которых не в силах изменить даже приглашение немецких специалистов, а директор завода говорит, что это "проклятое место". Может, и Уфа обречена показывать "бразильский" хоккей?

– Ха-ха. Но я не думаю, что это такой же случай. Если брать игру с "Барысом", то мы ее неважно начали, а потом полностью контролировали ход матча. За исключением последней минуты. Я понимаю, что всем очень обидно терпеть такие поражения, пропуская три шайбы в самом конце – и тренерам, и нам, и болельщикам. Но не забывайте, что в межсезонье в команде многое изменилось. Пришло много новичков, полностью обновился тренерский состав. "Салават Юлаев" играет по совершенно иной системе, чем раньше. Любой вам скажет, что сразу ничего не бывает. Последнее, что нужно нам сейчас делать, это поддаваться панике.

– Когда данные проблемы уйдут в прошлое?

– Мы постоянно работаем над тем, что избавиться от плохих привычек, приобретенных в прошлых сезонах. Свой лучший хоккей команда начнет показывать ближе к середине чемпионата. Это не означает, что мы спокойно относимся к поражениям. Перед "Салаватом Юлаевом" стоят большие цели, поэтому определенное психологическое давление ощущает каждый из нас. В то же время в конце сезона, если мы будем хорошо играть и побеждать, то никто не вспомнит о неудачном старте. (Михаил ЗИСЛИС)

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