Линус Умарк: "Салават" лучше "Ак Барса". Постараемся победить их"

Нападающий "Салавата Юлаева" Линус Умарк в преддверии серии плей-офф против "Ак Барса" заявил, что чувствует себя хорошо после травмы, однако не знает, когда сможет принять участие в матчах. Форвард пропустил заключительные игры регулярного чемпионата КХЛ из-за травмы, полученной в январе. В текущем сезоне 30-летний швед провел в составе "Салавата" 55 матчей, набрав 56 (14+42) очков. Первый матч между командами состоится в Казани 22 февраля.

– У нас же плей-офф, – цитирует сайт "Салавата Юлаева" Умарка. – Я не буду говорить про травму. Я сегодня впервые вышел на лед и очень рад этому.

– Как вы провели время на родине?

– Я много времени проводил с семьей, это было приятно. Я ездил на велосипеде, старался поддерживать форму, что вообще довольно сложно, когда у тебя травма нижней части тела. Но сегодня я уже на льду, так что все нормально.

– Смотрели ли вы матчи "Салавата Юлаева"? Что можете сказать о двух последних победах?

– Да, я смотрел по телевизору. Против Казани была отличная победа, она была нужна нам, чтобы попасть в плей-офф. И хотя перед последней игрой мы уже обеспечили себе место там, все равно важно отправляться в плей-офф с двумя победами подряд. Мы рады, что мы снова будем играть с Казанью. Это всегда интересные матчи, хорошая атмосфера.

– В последнее время у "Салавата Юлаева" преимущество перед "Ак Барсом" по количеству выигранных матчей. Это удобный соперник в плей-офф?

– Нет, не имеет значения, что происходило в регулярном сезоне, плей-офф это новые игры. Я думаю, будет очень упорная серия, наверное, даже будет семь матчей. Но наша команда лучше, мы собираемся победить их.

– По собственным ощущениям, когда вы будете готовы играть?

– Ты сам никогда не знаешь этого, я чувствую себя довольно хорошо. Посмотрим, что будет завтра. Может быть, я сыграю в первом матче, может, в третьем, может, во втором. Решение будут принимать врачи и тренеры. Но я чувствую, что я на правильном пути.