Линус Умарк: "Салават" играл лучше "Йокерита"

Нападающий "Салавата Юлаева" Линус Умарк после поражения от "Йокерита" (2:3) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ выразил уверенность, что уфимцы играли лучше соперника. По словам Умарка, он замечает прогресс в игре команды.

– Не смогли победить. Не нашли ключ к победе. Это наша проблема, – приводит официальный сайт "Салавата" слова Умарка.



– Второй матч кряду чего-то не хватает. Чего?



– Не знаю. Тяжело ответить сразу после матча. "Йокерит" – очень хорошая команда. Мы играли лучше. Мы не можем забить. У них хорошо сыграл вратарь.



– Замечаете ли прогресс в игре команды?



– Да. Нет никакой паники, тяжело начинали и в прошлом сезоне. Я думаю, сегодня мы играли лучше них, но не сумели забить.



– Тренеры отмечают переутомление ведущих игроков. Как самочувствие?



– Я не устал. Я хочу играть еще больше.



– Два матча не набирали очки, сегодня отдали две передачи. Было психологическое давление?



– Нет, не имеет значения, кто забивает. Я стараюсь помочь команде. Сегодня забила наша пятерка, но, к сожалению, мы не смогли выиграть.