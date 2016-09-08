21:10 | ХОККЕЙ — КХЛ

Линус Умарк: "Салават" играл лучше "Йокерита"

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Нападающий "Салавата Юлаева" Линус Умарк после поражения от "Йокерита" (2:3) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ выразил уверенность, что уфимцы играли лучше соперника. По словам Умарка, он замечает прогресс в игре команды.

– Не смогли победить. Не нашли ключ к победе. Это наша проблема, – приводит официальный сайт "Салавата" слова Умарка.

– Второй матч кряду чего-то не хватает. Чего?

– Не знаю. Тяжело ответить сразу после матча. "Йокерит" – очень хорошая команда. Мы играли лучше. Мы не можем забить. У них хорошо сыграл вратарь.

– Замечаете ли прогресс в игре команды?

– Да. Нет никакой паники, тяжело начинали и в прошлом сезоне. Я думаю, сегодня мы играли лучше них, но не сумели забить.

– Тренеры отмечают переутомление ведущих игроков. Как самочувствие?

– Я не устал. Я хочу играть еще больше.

– Два матча не набирали очки, сегодня отдали две передачи. Было психологическое давление?

– Нет, не имеет значения, кто забивает. Я стараюсь помочь команде. Сегодня забила наша пятерка, но, к сожалению, мы не смогли выиграть.

Дополнительная информация

http://hcsalavat.ru/news/salavat-yulaev/linus-umark-u-nikh-khorosho-sygral-vratar/

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