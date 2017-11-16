Линус Умарк: "Пока не думаю об окончании своего контракта с "Салаватом"

Нападающий "Салавата Юлаева" Линус Умарк отметил, что знает об интересе к нему со стороны других команд. Форвард также добавил, что пока не думает об окончании своего контракта в уфимском клубе.

– Я знаю, что ко мне есть интерес других команд, но сейчас все мысли связаны с "Салаватом Юлаевым", – цитирует ТАСС Умарка. – Я не думаю об окончании своего контракта и стараюсь сфокусироваться на игре в Уфе. Для меня нет большой разницы с кем играть, я хочу набирать очки и помогать команде побеждать – сейчас это самое важное.

Матч против ЦСКА (0:3)? Мы боролись, делали все, что могли, но не получилось забить, и это ужасно. Мы должны найти способ забрасывать шайбы и играть лучше в следующих играх. ЦСКА хорошо прессинговал всю игру, он был лучше и заслужил победу.

Напомним, что ранее генеральный менеджер "Салавата Юлаева" Леонид Вайсфельд сообщил о том, что уфимцы ведут переговоры с Умарком о продлении контракта, который истекает в конце текущего сезона.

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