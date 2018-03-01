Линус Умарк подписал новый контракт с "Салаватом Юлаевым" на два года

Шведский нападающий Линус Умарк подписал новый двухлетний контракт с "Салаватом Юлаевым". Об этом сообщает пресс-служба уфимской команды. Соглашение рассчитано до 30 апреля 2020 года.



В нынешнем сезоне на счету 31-летнего игрока 52 (16+ 36) очка в 54 играх.



– Я провел здесь уже три года, люблю клуб, болельщиков и всю организацию, – сказал Умарк. – Я счастлив остаться здесь. Моя цель – выиграть Кубок Гагарина и я хочу помочь команде. Мы должны сосредоточиться на настоящем, пройти в плей-офф как можно дальше и выиграть Кубок.



Умарк выступает за "Салават Юлаев" с сезона-2015/16. Третий сезон подряд он становится лучшим бомбардиром команды, набирая не менее 50 очков за регулярный чемпионат.

⚡ Линус Умарк остается в Уфе! ⚡

Новый контракт лучшего бомбардира команды рассчитан на два года.



Умарк о новом соглашении:

- Я провел здесь уже три года. Я люблю клуб, люблю болельщиков и всю организацию. Я счастлив остаться здесь.



Все интервью: https://t.co/HisUQYBtL7 pic.twitter.com/cnOGbQtjKD – ХК Салават Юлаев (@hcsalavat) 1 марта 2018 г.