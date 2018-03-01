13:52 | Хоккей — КХЛ

Линус Умарк подписал новый контракт с "Салаватом Юлаевым" на два года


Шведский нападающий Линус Умарк подписал новый двухлетний контракт с "Салаватом Юлаевым". Об этом сообщает пресс-служба уфимской команды. Соглашение рассчитано до 30 апреля 2020 года.

В нынешнем сезоне на счету 31-летнего игрока 52 (16+ 36) очка в 54 играх.

– Я провел здесь уже три года, люблю клуб, болельщиков и всю организацию, – сказал Умарк. – Я счастлив остаться здесь. Моя цель – выиграть Кубок Гагарина и я хочу помочь команде. Мы должны сосредоточиться на настоящем, пройти в плей-офф как можно дальше и выиграть Кубок.

Умарк выступает за "Салават Юлаев" с сезона-2015/16. Третий сезон подряд он становится лучшим бомбардиром команды, набирая не менее 50 очков за регулярный чемпионат.

Дополнительная информация

https://hcsalavat.ru/news/salavat-yulaev/linus-umark-podpisal-novyy-kontrakt-s-salavatom-yulaevym/

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