Линус Умарк подписал новый контракт с "Салаватом Юлаевым" на два года

Шведский нападающий Линус Умарк подписал новый двухлетний контракт с "Салаватом Юлаевым". Об этом сообщает пресс-служба уфимской команды. Соглашение рассчитано до 30 апреля 2020 года.
В нынешнем сезоне на счету 31-летнего игрока 52 (16+ 36) очка в 54 играх.
– Я провел здесь уже три года, люблю клуб, болельщиков и всю организацию, – сказал Умарк. – Я счастлив остаться здесь. Моя цель – выиграть Кубок Гагарина и я хочу помочь команде. Мы должны сосредоточиться на настоящем, пройти в плей-офф как можно дальше и выиграть Кубок.
Умарк выступает за "Салават Юлаев" с сезона-2015/16. Третий сезон подряд он становится лучшим бомбардиром команды, набирая не менее 50 очков за регулярный чемпионат.
⚡ Линус Умарк остается в Уфе! ⚡– ХК Салават Юлаев (@hcsalavat) 1 марта 2018 г.
Новый контракт лучшего бомбардира команды рассчитан на два года.
Умарк о новом соглашении:
- Я провел здесь уже три года. Я люблю клуб, люблю болельщиков и всю организацию. Я счастлив остаться здесь.
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https://hcsalavat.ru/news/salavat-yulaev/linus-umark-podpisal-novyy-kontrakt-s-salavatom-yulaevym/