Линус Умарк: "Не знаю, в чем проблема, но "Салават" должен найти выход и начать побеждать"

Нападающий "Салавата Юлаева" Линус Умарк не знает, в чем проблема команды. Уфимский коллектив потерпел вчера поражение от московского "Динамо", которое стало пятым кряду.

– Что происходит? Мы не играем хорошо, – цитирует пресс-служба клуба Умарка. – Мы пропускаем слишком много голов, не помогаем вратарю. Я не знаю, в чем проблема, но мы должны найти выход и начать побеждать.

– Что конкретно не получилось в матче с "Динамо" из запланированного?

– Как я уже сказал, мы пропустили шесть голов. Невозможно выиграть матч, когда даешь сопернику забить шесть голов. И речь не только о сегодняшней игре, мы из последних 16 матчей только один раз выиграли в основное время. Мы обязаны найти способ побеждать в ближайшее время, иначе все будет плохо.

– Главный тренер говорит, что к плей-офф все наладится, вы в это верите?

– Да, конечно. Я знаю, что когда мы показываем свою лучшую игру, мы хорошая команда, но сейчас мы этого не делаем. В плей-офф все может быть по-другому, но сегодня у нас проигрышная серия. Мы должны начать побеждать, тогда все может измениться и в плей-офф мы сможем пройти далеко.