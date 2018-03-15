Линус Умарк: "Надеюсь встретиться с "Ак Барсом" в финале конференции. Это будет великая серия"

Нападающий "Салавата Юлаева" Линус Умарк после победы над "Авангардом" (счет в серии – 4:3) в 1/4 финала Восточной конференции отметил, что у его команды хорошие шансы в плей-офф. Он также добавил, что хотел бы встретиться с "Ак Барсом" в финале конференции.

– Регулярный чемпионат закончен. Что вы о нем скажете?

– Было много взлетов и падений, но в последнее время чаще были взлеты. Мы играли хорошо и закончили на втором месте в конференции. Хороший результат, – приводит официальный сайт "Салавата Юлаева" слова Умарка. – Сейчас у нас хорошая команда. У нас несколько новых игроков, раньше игравших за "Адмирал", состав стал глубже. Мы всегда были за Эркку. Иностранному тренеру тяжело и требуется время. Сейчас я думаю, что у нас хорошие шансы в плей-офф.

– Вы следили за рейтингом бомбардиров и ассистентов по ходу сезона? В итоге вы финишировали четвертым бомбардиром и вторым ассистентом.

– Да, иногда я смотрел в него, но не каждый день. Смотрю, какая у меня статистика, как играют другие, но это не самое важное. Очки – хороший бонус к победам твоей команды.

– Похоже, за эти три года Зеленое дерби стало для вас действительно особенным матчем. В этом плей-офф встретиться с "Ак Барсом" получится лишь в финале конференции.

– Это самые важные матчи сезона. Все это понимают. Это особенные игры и обе команды очень хотят победить. Я надеюсь, что мы встретимся с ними в финале конференции. Это будет великая серия.

– Внимание болельщиков и яркая игра в регулярке – это одно, но есть лишь один способ порадовать весь город и фанатов. Как "Салавату Юлаеву" выиграть Кубок Гагарина?

– У нас хорошие шансы выиграть Восток. В финале, скорее всего, придется встретиться со СКА или ЦСКА. Их тяжело обыграть. У них больше всего денег и лучшие игроки. Но наша цель – всегда побеждать. Сначала выиграть первый раунд, затем второй и так далее.

Отметим, что Умарк является лучшим бомбардиром уфимской команды в последних трех сезонах. В текущем сезоне он набрал 55 (16+39) очков в 55 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 9 (2+7) баллов в 7 встречах.