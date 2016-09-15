Линус Умарк: "На меня давило отсутствие заброшенных шайб"

Нападающий "Салавата Юлаева" Линус Умарк, который стал автором одной из заброшенных шайб в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Адмиралом" (4:2), в интервью "Бизнес Online" выразил надежду, что этот гол стал для него не последним в первенстве. По словам форварда, у него было 28 голевых возможностей.

- Прокомментируйте свою первую заброшенную шайбу.

- У меня было много возможностей. К сожалению, не забивал, но наконец удалось. Надеюсь, что этот гол не последний.

- Эта шайба помогла вам раскрепоститься?

- Конечно. У меня было 28 голевых возможностей. Начинаешь об этом думать, и это давит на тебя. В то же время я знал, что шайба должна прийти в конце концов.