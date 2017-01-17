Линус Умарк: "Моя цель - завоевать Кубок Гагарина!"

Лучший бомбардир "Салавата Юлаева" в этом сезоне Линус Умарк отметил, что сейчас все его мысли связаны с текущим сезоном. По словам шведского форварда, главная задача для него – выиграть с уфимцами Кубок Гагарина.

– Для меня наиболее важная задача – выиграть Кубок Гагарина с "Салаватом", – приводит официальный сайт КХЛ слова Умарка. – Моя семья уже уехала из Уфы. У нас очень плотный график, выезды. Мы приняли такое решение. Главные мысли сейчас о сезоне.

– Это ваш второй сильный сезон в уфимской команде. Можно ли сказать, что нашли свой клуб в КХЛ?

– Мне очень нравится город, нравятся болельщики, команда и сама организация. Да, я нашел хорошую команду. Не знаю, что будет дальше. У меня еще один год контракта, но меня все устраивает в Уфе.

– В чем главная сила и главная слабость "Салавата"? Почему команда нестабильно выступает в чемпионате?

– У нас сейчас очень много минусов – команда действительно играет нестабильно. Но есть одна важная вещь – когда мы соберемся в кулак, то можем выиграть абсолютно у любого соперника. Поэтому нужно вернуться к основам, играть лучше в обороне. Тогда победы придут, и все будет хорошо.