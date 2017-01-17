Линус Умарк: "Если Капризов будет пахать, станет звездой мирового уровня"

Нападающий "Салавата Юлаева" Линус Умарк отметил, что его партнер по команде Кирилл Капризов может вырасти в звезду мирового уровня, если будет усердно работать. По словам шведского форварда, такие серьезные турниры , как молодежный чемпионат мира, прибавляют игрокам уверенности в собственных силах.

– Я стараюсь общаться со всеми партнерам по команде, – приводит официальный сайт КХЛ слова Умарка. – Но у меня не такой характер, чтобы я кого-то учил играть. Естественно, играя в одном звене с Кириллом Капризовым, я стараюсь ему что-то подсказать, чтобы он прогрессировал, но он и так очень талантливый игрок.

– Капризов стал лучшим бомбардиром прошедшего МЧМ. Он прибавил после этого турнира?

– Он и до чемпионата был хорошим игроком. Вернулся из сборной еще более уверенным в себе. Такие серьезные турниры прибавляют уверенность, Кирилл и Миша Воробьев приехали в клуб очень заряженными. Они привнесли энергию в команду. Я думаю, что парни должны ударно провести плей-офф.

– Капризов вырастет в большого игрока, звезду международного уровня?

– Если будет пахать, то да. Он сейчас этим и занимается. Очень много работает над собой. НХЛ? Он, безусловно, сможет там играть. Единственное, ему нужно будет подучить английский. Я считаю, что он очень талантливый парень. Многие говорят, что ему еще нужно год поиграть здесь, но я не могу ничего сказать по этому поводу. Я вижу, что он уже сейчас может. Но опять же, ему нужно много трудиться.