Линден Вей провел первую тренировку в "Барысе"

Американский нападающий Линден Вей присоединился к "Барысу" и провел первую тренировку. Неделю назад казахстанский клуб объявил о подписании контракта с 25-летним канадцем.

"Привет, фанаты "Барыса". Меня зовут Линден Вей. Я прибыл в Астану и уже провел первую тренировку. Город прекрасный. Жду начала сезона и встречи с вами", - сказал Вей в видеообращении.

В минувшем сезоне он защищал цвета "Калгари" и "Стоктон Хит". За "Флеймз" он отыграл 4 матча, а в "Стоктон Хит" стал вторым бомбардиром, набрав 55 (15+40) очков в 61 матче. Также он выступал в составе "Лос-Анджелеса" и "Ванкувера". В общей сложности в НХЛ на его счету 138 матчей и 44 (14+30) очка.