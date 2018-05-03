Линден Вей перешел в ЦСКА

ЦСКА подписал контракт с нападающим Линденом Веем, сообщается в официальном Твиттере клуба. Соглашение с 26-летним канадцем рассчитано на два года.
Ранее нападающий играл за "Барыс", за который в прошлом сезоне провел 50 матчей и набрал 52 (17+35) очка. Также Вей стал бронзовым призером Олимпиады в Пхенчхане в составе сборной Канады. В шести матчах он сделал одну результативную передачу.
Состав хоккейного клуба ЦСКА пополнил канадский нападающий Линден Вей. Соглашение с 26-летним игроком рассчитано до 2020 года.https://t.co/edqGNllLC0 pic.twitter.com/FwnIuBj6pX– ХК ЦСКА Москва (@hccska) 3 мая 2018 г.
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