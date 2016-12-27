Лига выбрала Войнова, Кагарлицкого, Зарипова и Доуса на Матч звезд КХЛ

Департамент проведения соревнований КХЛ выбрал игроков на Матч звезд, сообщает пресс-служба лиги. Мероприятие состоится 22 января в Уфе. В состав команды дивизиона Боброва вошли Вячеслав Войнов (СКА), Джонатан Чичу ("Слован") и Франсис Паре ("Медвешчак"). В команде дивизиона Тарасова - Оскар Фантенберг ("Сочи"), Дмитрий Кагарлицкий ("Северсталь") и Владимир Галузин ("Торпедо"); дивизиона Харламова - Никита Филатов ("Лада"), Данис Зарипов, Ян Коварж (оба - "Металлург" Мг); дивизиона Чернышева - Ян Коларж ("Амур"), Найджел Доус ("Барыс") и Чед Рау ("Куньлунь").

Ранее 12 игроков на Матч звезд выбрали представители СМИ, еще 16 - болельщики. Кроме того, в состав попадут четыре лучших игрока с Кубка вызова МХЛ, который состоится 15 января.