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Ли - второй в истории КХЛ игрок, сделавший 50 голевых передач за сезон

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Нападаюший магнитогорского "Металлурга" Крис Ли стал вторым в истории КХЛ игроком, которому удалось отметиться 50 результативными передачами за один сезон. В матче регулярного чемпионата против СКА он отдал три голевых пас. Рекорд лиги принадлежит Александру Радулову, который в сезоне-2014/15 сделал 60 голевых передач. 49 передач на данный момент имеет на своем счету нападающий СКА Вадим Шипачев. До создания КХЛ сделать более 50 голевых передач в чемпионате России получалось только у нападающего "Химика" Альберта Лещева в сезоне-2006/07 (52). (Кирилл БУРДАКОВ)

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Материалы REN-TV

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