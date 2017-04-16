18:43 | ХОККЕЙ — КХЛ

Ли и Зарипов до рекордов не добрались

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Хоккеисты магнитогорского "Металлурга" Крис Ли и Данис Зарипов не смогли установить новые рекорды плей-офф КХЛ по результативным передачам и заброшенным шайбам соответственно. Зарипов не забил ни одного гола в ворота СКА в финальной серии и остановился на отметке 15 шайб в 18 матчах. Столько же точных бросков произвел в 2015 году питерский армеец Евгений Дадонов.

Рекордсмены Кубка Гагарина по голам

Игрок

Клуб

Год

Матчи

Голы

Данис ЗАРИПОВ

Металлург Мг

2017

18

15

Евгений ДАДОНОВ

СКА

2015

22

15

Михаил АНИСИН

Динамо М

2012

21

14

Сергей МОЗЯКИН

Металлург Мг

2014

21

13

Джастин АЗЕВЕДО

Лев

2014

22

15

Ли в пяти финальных матчах сделал три результативные передачи, но сумел только повторить достижение Сергея Мозякина, установленное в 2014 году. Правда, канадец в нынешнем сезоне провел на три матча меньше.

Рекордсмены Кубка Гагарина по передачам

Игрок

Клуб

Год

Матчи

Передачи

Крис ЛИ

Металлург Мг

2017

18

20

Сергей МОЗЯКИН

Металлург Мг

2014

21

20

Ян КОВАРЖ

Металлург Мг

2014

21

18

Сергей МОЗЯКИН

Металлург Мг

2017

17

17

Никита ГУСЕВ

СКА

2017

18

16

"СЭ" вел трансляцию решающего матча "Металлург" Мг - СКА 

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Материалы сюжета: Кубок Гагарина-2017. Финал
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