Ли и Зарипов до рекордов не добрались

Хоккеисты магнитогорского "Металлурга" Крис Ли и Данис Зарипов не смогли установить новые рекорды плей-офф КХЛ по результативным передачам и заброшенным шайбам соответственно. Зарипов не забил ни одного гола в ворота СКА в финальной серии и остановился на отметке 15 шайб в 18 матчах. Столько же точных бросков произвел в 2015 году питерский армеец Евгений Дадонов.
Рекордсмены Кубка Гагарина по голам
|
Игрок
|
Клуб
|
Год
|
Матчи
|
Голы
|
2017
|
18
|
15
|
2015
|
22
|
15
|
2012
|
21
|
14
|
2014
|
21
|
13
|
2014
|
22
|
15
Ли в пяти финальных матчах сделал три результативные передачи, но сумел только повторить достижение Сергея Мозякина, установленное в 2014 году. Правда, канадец в нынешнем сезоне провел на три матча меньше.
Рекордсмены Кубка Гагарина по передачам
|
Игрок
|
Клуб
|
Год
|
Матчи
|
Передачи
|
Металлург Мг
|
2017
|
18
|
20
|
Металлург Мг
|
2014
|
21
|
20
|
Металлург Мг
|
2014
|
21
|
18
|
Металлург Мг
|
2017
|
17
|
17
|
СКА
|
2017
|
18
|
16