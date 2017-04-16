Ли и Зарипов до рекордов не добрались

Хоккеисты магнитогорского "Металлурга" Крис Ли и Данис Зарипов не смогли установить новые рекорды плей-офф КХЛ по результативным передачам и заброшенным шайбам соответственно. Зарипов не забил ни одного гола в ворота СКА в финальной серии и остановился на отметке 15 шайб в 18 матчах. Столько же точных бросков произвел в 2015 году питерский армеец Евгений Дадонов.

Рекордсмены Кубка Гагарина по голам

Ли в пяти финальных матчах сделал три результативные передачи, но сумел только повторить достижение Сергея Мозякина, установленное в 2014 году. Правда, канадец в нынешнем сезоне провел на три матча меньше.

Рекордсмены Кубка Гагарина по передачам

Игрок Клуб Год Матчи Передачи Крис ЛИ Металлург Мг 2017 18 20 Сергей МОЗЯКИН Металлург Мг 2014 21 20 Ян КОВАРЖ Металлург Мг 2014 21 18 Сергей МОЗЯКИН Металлург Мг 2017 17 17 Никита ГУСЕВ СКА 2017 18 16

"СЭ" вел трансляцию решающего матча "Металлург" Мг - СКА