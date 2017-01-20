Леписто заменит Умарка на Матче звезд КХЛ

Нападающий "Салавата Юлаева" Линус Умарк не сможет принять участие в Матче звезд КХЛ, который состоится 21 января в Уфе, сообщает официальный твиттер лиги. Причиной стала болезнь шведского хоккеиста. Вместо Умарка на мероприятие был вызван его одноклубник защитник Сами Леписто, на счету которого 45 матчей в регулярном чемпионате и 26 (5+21) набранных очков.

Леписто будет играть за команду Дивизиона Чернышева вместе с одноклубниками Кириллом Капризовым, Энвером Лисиным и Захаром Арзамасцевым.