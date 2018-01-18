Леонтьев – о поражении от СКА: "Есть позитив, в третьем периоде сыграли вничью"

Исполняющий обязанности главного тренера "Адмирала" Олег Леонтьев с иронией отреагировал на поражение от СКА (2:7) в матче регулярного чемпионата КХЛ. По словам специалиста, команда плохо начала матч, но в третьем периоде ей удалось сыграть вничью.

– Не очень хорошо начали матч, пропустили два гола, – сказал Леонтьев. – Во втором периоде много играли в меньшинстве и много пропустили. Из позитива отмечу, что в третьем периоде нам удалось сыграть вничью.

– Волченков получил травму. Что с ним?

– Пока не могу сказать. Сотрясение точно есть, был толчок на борт. Антон не видел соперника. Сейчас доктора скажут, что с ним. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

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