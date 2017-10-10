Леонид Вайсфельд: "Юньков - самый оптимальный для "Салавата Юлаева" вариант"

Генеральный менеджер "Салавата Юлаева" Леонид Вайсфельд остался доволен двумя новичками. Уфимский клуб подписал Михаила Юнькова и обменял Степана Хрипунова на Владимира Бобылева​.

– Как прокомментируете подписание Михаила Юнькова и чем он поможет "Салавату Юлаеву"?

– Это опытный центральный, у которого имеется опыт побед в Кубке Гагарина, - цитирует пресс-служба клуба Вайсфельда. - У нас неожиданно образовался некий дефицит центральных нападающих, поэтому мы посчитали, что из всех игроков, которые были на рынке, это самый оптимальный для нас вариант.

– Как возник вариант с Владимиром Бобылевым?

– Агент Хрипунова обратился ко мне с просьбой об обмене. Не то что бы мы очень хотели поменять Хрипунова, я думаю, он еще мог бы попробовать побороться за место в составе, но, я считаю, каждый игрок должен комфортно себя чувствовать. Если он попросил обмена, значит, моя задача – найти адекватную замену. Возник вариант с Бобылевым, права на Бобылева были у "Спартака". Мы посчитали, что это хороший вариант для нас, потому что кроме того, что он, считаю, перспективный игрок, он еще и "лимитчик". У него есть определенный опыт игры в КХЛ, плюс в Северной Америке. Мы решили попробовать.