12:30 | Хоккей — КХЛ

Леонид Вайсфельд: "Уход Кубалика? Без комментариев"


Генеральный менеджер "Салавата Юлаева" Леонид Вайсфельд отказался комментировать "СЭ" возможное расторжение контракта с нападающим Домиником Кубаликом. Ранее в СМИ появилась информация о том, что форвард может вернуться в Европу в ближайшее время.

"Не комментирую переходов, которые в лиге не зарегистрированы", - сказал Вайсфельд.

Напомним, что 21-летний чех является шестым легионером в уфимской команде, тогда как в заявку на матч КХЛ по правилам могут внести не более пяти. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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