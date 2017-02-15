Леонид Вайсфельд: "Скабелка и Аболс вместо Захаркина? Первый раз об этом слышу"

Генеральный менеджер "Салавата Юлаева" Леонид Вайсфельд заявил, что первый раз слышит о том, что Андрей Скабелка, Артис Аболс или Герман Титов могут сменить Игоря Захаркина на посту главного тренера уфимской команды. На данный момент "Салават" идет на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции.

– Я вообще не знаю, откуда это взялось, – сказал Вайсфельд. – Первый раз об этом слышу. Меня уже тоже в три или четыре команды отправляли. И находили трех-четырех кандидатов на мое место. Мне просто смешно, тут даже нечего комментировать.

Что касается продления контракта со мной – переговоров не было. Просто не с кем их вести – у нас ведь президента в клубе даже нет. Лучше бы был – вероятно, было бы проще работать. А та информация, похоже, взята с потолка. Хотя, может, что-то без моего участия делается. Но я об этом не знаю ничего. (Игорь ЕРОНКО)