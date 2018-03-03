Леонид Вайсфельд: "СКА? Немцы-то смогли оказать сопротивление России. Мало ли, все может быть"

Экс-генеральный менеджер "Салавата Юлаева" Леонид Вайсфельд в интервью "Бизнес Online" рассказал о том, кто может составить конкуренцию СКА в плей-офф КХЛ, и почему "Ак Барсу" не повезло попасть на "Амур".

– Кто-то может оказать достойное сопротивление СКА в этом сезоне?

– Немцы-то смогли оказать сопротивление России. Мало ли, все может быть.

– Кто?

– Реально-то никто, но когда дело доходит непосредственно до игр, там всё может быть. Кто-нибудь вообще мог предсказать, что финал с немцами окажется таким?

– Если бы до четырех побед играли, то у немцев бы не было шансов.

– Все думали, что они до медалей-то не доберутся, а они были в 56 секундах от "золота". Понятно, что СКА на голову выше всех, но плей-офф есть плей-офф, все что угодно может быть.

– Какая пара на Востоке вам кажется самой непредсказуемой?

– Я там вообще не вижу предсказуемости. Сказать, что кто-то кого-то в одну калитку должен вынести, нельзя.

– "Ак Барс" – "Амур"?

– С Хабаровском тоже не просто играть. Там не будет легкой прогулки.

– Сегодня выезды на Дальний Восток так же выматывают как раньше или, учитывая все нюансы (чартеры, спаренные игры, фармацевтические возможности), сейчас это большой роли не играет?

– Это, скажем так, дополнительные сложности. Это не критично, но это дополнительные сложности.

– Можно сказать, что "Ак Барсу" не повезло попасть на "Амур"?

– Не повезло с точки зрения логистики, разве что этим.