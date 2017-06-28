Леонид Вайсфельд: "Салават" заинтересован в динамовцах, как и остальные клубы лиги"

Генеральный менеджер "Салавата Юлаева" Леонид Вайсфельд прокомментировал "СЭ" возможный переход нападающего Артема Федорова в уфимский клуб после получения статуса неограниченно свободного агента. В минувшем сезоне Федоров провел 48 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 26 (10+16) очков, также на его счету 3 (2+1) очка в пяти встречах Кубка Гагарина.

– Мы, безусловно, заинтересованы в ряде игроков "Динамо", как и все клубы лиги, – отметил Вайсфельд. – Для начала надо будет понять статус того или иного исполнителя, потом мы сможем подтвердить нашу заинтересованность. Будем думать. (Евгений БЕЛОУСОВ)

С 1 июля хоккеисты "Динамо" получат статус неограниченно свободных агентов //

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Обзор дня: "Динамо" может пропустить сезон