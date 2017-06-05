Леонид Вайсфельд: "Салават" не имеет отношения к арбитражу по Семенову"

Генеральный менеджер "Салавата Юлаева" Леонид Вайсфельд подчеркнул, что клуб согласился на обмен нападающего новокузнецкого "Металлурга" Кирилла Семенова. Ранее сообщалось, что в результате сделки состав "Кузни" пополнят несколько игроков.

В минувшем сезоне нападающий, который является воспитанником "Авангарда", провел за "Металлург" 60 матчей и набрал 27 (13+14) очков.

- Новокузнецк предложил обмен, мы согласились, поставили в базу, - сказал Вайсфельд. - Теперь лига определяет его правильность. Выяснилось, что дело хоккеиста в арбитраже. Мы к нему вообще никакого отношения не имеем, это дело Омска и Новокузнецка.

Напомним, что сегодня в КХЛ состоится заседание Дисциплинарного комитета лиги, на котором по инициативе "Авангарда" будет рассмотрен вопрос о передаче омскому клубу прав на Семенова, перешедшего в "Кузню" из Омска в 2015 году. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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