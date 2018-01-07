Леонид Вайсфельд: "Салават" не думает, с какого места выходить в плей-офф"

Генеральный менеджер "Салавата Юлаева" Леонид Вайсфельд отметил, что перед клубом не стоит задачи занять конкретное место в первой восьмерке Восточной конференции.



– Какое место в конференции удовлетворит "Салават"? Все очень близко – одна игра может изменить все расклады, – цитирует Вайсфельда "Известия". – Поэтому даже не думаем, с какого места выходить в плей-офф. Просто работаем на то, чтобы туда попасть с более высокой позиции и выступить успешно. Разумеется, в оставшихся матчах "регулярки" будем играть на победу, но нам непринципиально, на какого соперника в первом раунде выходить.