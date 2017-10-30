Леонид Вайсфельд: "Салават" хочет сохранить Умарка, но куда зайдут переговоры, сказать пока сложно"

Генеральный менеджер "Салавата Юлаева" Леонид Вайсфельд в интервью "Бизнес Online" отметил, что уфимский клуб ведет переговоры с нападающим Линусом Умарком о продлении контракта. Вайсфельд также добавил, его команда хочет сохранить форварда.

– Недавно прошла новость, что Умарк начал переговоры с клубом по новому контракту. На какой они стадии?

– Умарк вообще ничего не начинал. Начали мы и его агенты. Переговоры на ранней стадии.

– Вы довольны его игрой в этом сезоне?

– Я знаю, что его потенциал выше. Не могу сказать, что он плохо играет, но знаю, что он может играть сильнее.

– В тройке Умарк – Кемппайнен – Хартикайнен чья-то игра вас расстраивает?

– Сказать, что расстраивает, не могу, но я вижу, что Умарк и Хартикайнен могут прибавить.

– Вы верите Умарку, когда он говорит о том, что поедет играть в "Лулео"?

– Погодите, он что сказал-то? "Я не знаю, может быть, останусь здесь. Может быть, поеду в "Лулео". Может быть, еще куда-то". Почему ему не верить-то? Торесен в свое время собрал чемоданы из СКА: "Я хочу поиграть в Норвегии". Или Семин сейчас играет за Красноярск, у него спрашивают: "Если поступит предложение из НХЛ, поедете?". Он говорит: "Буду рассматривать". Умарк – творческая личность, сложно угадать, что у него в голове. Надо принять его таким, какой он есть. Мы хотим его сохранить, но куда эти переговоры зайдут пока сказать сложно.