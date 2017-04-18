Леонид Вайсфельд: "Программа Вестерлунда устроила больше других кандидатов"

Генеральный менеджер "Салавата Юлаева" Леонид Вайсфельд заявил, что на данный момент не знает, как клуб проведет паузу в чемпионате на время Олимпийских игр-2018. Также руководитель отметил, что рассматривал на пост главного тренера несколько кандидатов, однако планы Эркки Вестерлунда устроили его больше.

– В будущем сезоне в чемпионате КХЛ будет продолжительная пауза в период проведения Олимпийских игр. Чем заполнит паузу "Салават Юлаев"?

– Мы буквально пару дней назад обсуждали данную тему, - сказал Вайсфельд. - Но мы пока не знаем четкие сроки этой паузы. Да, знаем, что пауза будет. Ждем четкие сроки, чтобы уже предметно говорить про заполнение этой паузы.

– Были ли пожелания у Вестерлунда в отношении предсезонной подготовки в "СЮ"?

– Мы этот вопрос обсуждали. Наши планы остались прежними: начинаем тренировки и медосмотр дома. Затем едем в Финляндию. Затем участвуем в турнире в Нижнем Новгороде, затем у нас – домашний турнир.

У нас был круг кандидатов. Со временем он уменьшался. Я встречался с ними. Но мы приняли решение в пользу Эркки. Его программа устраивает больше. (Вадим АМИНОВ)