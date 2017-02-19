Леонид Вайсфельд: "Проблема "Салавата" - большое количество травмированных"

Генеральный менеджер "Салавата Юлаева" Леонид Вайсфельд подвел итоги совещания с главным арбитром КХЛ Алексеем Анисимовым. Также руководитель рассказал о готовности уфимского клуба к Кубку Гагарина.

– Руководители судейского комитета рассказали о том, на чем будут акцентировать внимание арбитры в плей-офф, – приводит официальный сайт лиги слова Вайсфельда. – Кроме того, тренеры задали вопросы по трактовке тех или иных моментов, разрешили свои сомнения. Особых споров не было, правила есть правила. Если у тренеров были вопросы – значит можно говорить о том, что встреча эта была нужна и полезна накануне решающих матчей сезона. Причем не только тренерам, но и судейскому департаменту. Ясно, в каком направлении двигаться дальше, что беспокоит тренеров. И, соответственно, обращать внимание судей на это.

Накануне плей-офф у "Салавата", пожалуй, основная проблема – большое количество травмированных. Не сказать, чтобы у нас был какой-то камень на душе из-за серии поражений. Очковый запас был большой. А неудачные серии случаются у всех команд.