Леонид Вайсфельд: "Приглашая Захаркина в "Салават Юлаев", я ожидал другого"

Бывший генеральный менеджер "Салавата Юлаева" Леонид Вайсфельд в интервью "СЭ" отметил, что у него не было конфликта с экс-наставником команды Игорем Захаркиным. Несмотря на это, на приглашении в Уфу Эркки Вестерлунда настоял именно Вайсфельд.

– На мой взгляд, две ваши основные неудачи связаны не с игроками, а с тренерами. Вы не угадали с Анатолием Емелиным. Вы пригласили Игоря Захаркина, но вступили с ним в конфронтацию. Вам с хоккеистами проще работать?

– Давайте разберемся. Анатолия Емелина я не приглашал.

– Это как?

– Он приехал в Уфу вместе со мной, но в клуб звали его руководители "Салавата Юлаева". Я не говорю, что жалею о работе с ним, но вы должны четко понимать – я его не приглашал. А что касается Игоря Захаркина, то с ним мы заняли третье место, не забывайте об этом. И он действительно выправил ситуацию в том сезоне. Но на следующий год случилась, как вы сказали?

– Конфронтация.

– Так не было конфронтации. Я ему это говорил: "Игорь, я не понимаю, что ты делаешь. Ты сам понимаешь?". Он отвечал, что понимает. Но это не конфронтация. Моя инициатива – приглашение Вестерлунда. Я разговаривал с Эрккой, я вел все переговоры и убедил руководство клуба, что он нужен "Салавату Юлаеву".

– Никак не могу разобраться, почему у вас испортились отношения с Захаркиным. Вы же его звали еще в Новокузнецк, а потом привлекли его к работе в Уфе.

– Я знал Игоря по нашей прошлой жизни. Мы с ним учились вместе с институте, там работали. Но время идет, люди меняются. С моей точки зрения он сильно изменился. Но, возможно, и я изменился. Я, приглашая его, ожидал другого. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Полное интервью Леонида Вайсфельда