Леонид Вайсфельд: "Потолок зарплат должен быть жестким, без налога на роскошь"

Генеральный менеджер "Салавата Юлаева" Леонид Вайсфельд после совещания с руководителями клубов КХЛ отметил, что на данный момент не видит на трансферном рынке российских игроков, которые были бы сильнее тех, кто играет в уфимской команде. По его словам, одним из возможных усилений клуба является Никита Филатов.

- Центрфорвард в "Салавате" появится?

- Мы этим занимаемся. Но это такой вопрос – не могу сказать, что он будет решен на 100 процентов.

- Из-за океана игрок будет?

- Не могу сказать. Потому что даже нет конкретных фамилий. Просто так засоряться не хочется. Надо брать человека, который будет сильнее наших. Пока я таких на рынке не вижу.

- Сейчас два топовых русских игрока, которые могут усилить другие команды – это Филатов и Кагарлицкий. Есть ли у вас интерес к этим хоккеистам?

- Кагарлицкого, насколько я слышал, никуда не отпускают. А Филатов – да, может.

- Потолок зарплат жестким сделают?

- Моя позиция: потолок должен быть жестким. Без всякого налога на роскошь. С возможностью подписания одного или двух звездных игроков вне лимита. Но самое главное – он должен быть жестким. Сейчас его практически нет. Плати 20 процентов – и превышай, сколько хочешь. По сумме – он может быть любым, но жестким. Но мы это не обсуждали. Меня волнует только одно: чтобы все были в равных условиях.

- А сейчас не в равных?

- Нет. У одних пять иностранцев, у других - сколько хочешь. Потолка не существует. В идеале надо стремиться к тому, чтобы разница между полом и потолком была как можно меньшей. (Игорь ЕРОНКО)