Леонид Вайсфельд: "Потенциал "Салавата Юлаева" определится после 10-15 матчей"

Генеральный менеджер "Салавата Юлаева" Леонид Вайсфельд сказал, что руководство клуба рассчитывает на хорошее выступление команды в 10-м сезоне КХЛ. По его мнению, единственным соперником по Восточной конференции, который сумел значительно усилиться, является "Автомобилист".

В межсезонье "Салават Юлаев" возглавил Эркка Вестерлунд. Под его руководством уфимцы выиграли Кубок губернатора Нижегородской области, а также заняли второе место на Кубке Башкортостана.

– У нас была серьезная задача: определить, с кем мы будем начинать сезон, кто поедет в высшую лигу, кто – в Молодежную хоккейную лигу, – цитирует ТАСС Вайсфельда. – Понятно, что у тренерского штаба другой подход к игре. Как это проявится, будет известно через 10-15 игр. Мы надеемся на хорошее выступление.

Соперники находятся на том же уровне, что и раньше. Единственное только, "Автомобилист" значительно усилился по сравнению с прошлым годом.

Напомним, первый матч "Салават Юлаев" в новом сезоне КХЛ проведет на своем льду сегодня, 22 августа. Соперником уфимцев станет "Адмирал". Встреча начнется в 17.00 по московскому времени.