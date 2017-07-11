Леонид Вайсфельд: "Панин - опытный защитник, все знают, что он жесткий"

Генеральный менеджер "Салавата Юлаева" Леонид Вайсфельд высоко оценил подписание контракта с защитником Григорием Паниным. По его словам, 31-летний хоккеист обладает опытом, который поможет уфимцам.

- Мы с тренерами посчитали, что нам нужны восемь взрослых защитников. На сегодняшний день у нас их семь, - приводит пресс-служба уфимцев слова Вайсфельда. - Панин - опытный защитник, все знают, что он жесткий.

С моей точки зрения, это очень командный хоккеист, который хорошо играет по заданию, а для нас это важно. Есть некоторые проблемы, что первые восемь матчей в чемпионате он провести не сможет, потому что дисквалифицирован, но у нас есть ребята, которые смогут сыграть.

"Салават Юлаев" подписал контракт с Паниным