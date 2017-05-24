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Леонид Вайсфельд: "Нужно стремиться к повышению коммерческих доходов клуба, а как это будет – увидим"

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Генеральный менеджер "Салавата Юлаева" Леонид Вайсфельд после совещания руководителей клубов лиги, на котором представители команд обсудили семилетнюю стратегию дальнейшего развития, подчеркнул, что клуб будет стремиться к повышению своих коммерческих доходов.

 
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– Я присутствовал на правлении лиги, поэтому основные направления стратегии мне уже были известны, – приводит официальный сайт КХЛ слова Вайсфельда. – Сегодня определились с потолком зарплат, будут изменения в регламенте.

Ничего революционного, за исключением изменения числа участников. Нам говорят, что оптимальное количество команд – это 24. Понятно, что нужно стремиться к повышению коммерческих доходов клуба, а как это будет – увидим. Раз есть такое пожелание – будем в этом направлении двигаться. Цели на сезон у нас всегда одни и те же – самые высокие, будем бороться за Кубок Гагарина.

Дополнительная информация

http://www.khl.ru/news/2017/05/24/347744.html

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