Леонид Вайсфельд: "Не буду оправдываться за переход Капризова"

Бывший генеральный менеджер "Салавата Юлаева" Леонид Вайсфельд в интервью "СЭ" отметил, что не виноват в потере клубом нападающего Кирилла Капризова. Игрок перешел в ЦСКА в мае 2017 года.

– Вы, работая генеральным менеджером, отказывались от комментариев по поводу Кирилла Капризова. Сейчас-то расскажите, как он оказался в ЦСКА?

– Нет. Это же не я принял такое решение, а руководство. Захотят – объяснят, зачем я буду это делать? Это не мое решение.

– В глазах многих именно вы виноваты в потере Капризова.

– Да мне даже не обидно это слышать. Такое могут сказать лишь дилетанты. Даже не считаю нужным оправдываться.

– Ваша самая неудачная сделка в "Салавате Юлаеве"?

– Я не хочу говорить, чтобы обижать людей. Просто они играют еще, неэтично сейчас обсуждать этих ребят. Я могу сказать, что условный Петров – дурак и плохой хоккеист. Но он же все это увидит. Скажу так: неудачные сделки были – я о них знаю. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Полное интервью Леонида Вайсфельда