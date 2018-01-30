Леонид Вайсфельд: "На одной сделке по продаже Прохоркина я свой контракт лет на семь отработал"

Бывший генеральный менеджер "Салавата Юлаева" Леонид Вайсфельд в интервью "СЭ" отметил, что считает свою работу успешной. По его словам, одной сделкой по продаже форварда Николая Прохоркина в СКА отработал свой контракт.

– Сказано, что сэкономленные на вас деньги пойдут на развития детского хоккея. Это вы сколько получали-то?

– Я не назову свою зарплату, но я скажу, что только на одной сделке по продаже Николая Прохоркина я свой контракт лет на семь отработал.

– Чем, кроме сделки Николая Прохоркина, вы гордитесь в "Салавате Юлаеве"?

– Приглашение Кирилла Капризова. Но если честно, то было много моментов. Но у меня уж нет прямо чувства гордости за какие-то сделки. Есть чувство удовлетворения от своей работы, от некоторых контрактов. Работа генерального менеджера вообще предполагает, что будут удачные сделки и будут неудачные. Но я всегда говорю, что, во-первых, желательно минимизировать ошибки, а, во-вторых, избежать ошибок на крупных контрактах. Одно дело, когда ты подписал молодого игрока, а он не заиграл. С точки зрения денег это небольшая потеря. Но совсем другое, когда ты подписываешь звезду и он не играет. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Полное интервью Леонида Вайсфельда