Леонид Вайсфельд: "Мозякин обязательно замахнется на 500 шайб"

Генеральный менеджер "Салавата Юлаева" Леонид Вайсфельд, работавший с Сергеем Мозякиным в "Атланте", отметил: нападающий много не разговаривает, а больше делает. Сегодня форвард магнитогорского "Металлурга" достиг отметки в 428 шайб в чемпионатах страны. Статус лучшего бомбардира Мозякин делит с легендарным Борисом Михайловым.

– Сергей – один из лучших нападающих чемпионата, и можно только поздравить его с достижением такого рубежа, – приводит официальный сайт КХЛ слова Вайсфельда. – В КХЛ Мозякин – звезда! Мне было очень легко работать с ним. Никаких проблем! Звездности в характере у него и тогда не было, и сейчас нет. Только положительное могу о нем говорить. Общительный, компанейский парень. А что касается яркого воспоминания…Мозякин много не разговаривает, больше делает. И если травм не будет – играть Сергей сможет еще долго и обязательно замахнется на 500 шайб!