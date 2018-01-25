Леонид Вайсфельд: "Мне за свою работу в "Салавате" не стыдно"

Бывший генеральный менеджер "Салавата Юлаева" Леонид Вайсфельд после своей отставки из клуба заявил, что ему не стыдно за свою работу в клубе. На данный момент специалист не стоит планов на свое будущее. Напомним, что Вайсфельд занимал свою должность в "Салавате" с 2015 года.

– Мне кажется, мы собрали неплохую команду, она на втором месте, – цитирует Bash News Вайсфельда. – Хорошие стартовые позиции перед плей-офф. Мне за свою работу не стыдно. Домой лечу в Москву, там видно будет. Будут предложения – буду рассматривать, не будет – буду домашними делами заниматься.