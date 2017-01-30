Леонид Вайсфельд: "Кинэн сменит Захаркина в "Салавате"? Ничего не могу сказать по этому поводу"

Генеральный менеджер "Салавата Юлаева" Леонид Вайсфельд сообщил, что ему ничего не известно о возможном приходе Майка Кинэна на пост главного тренера команды. Напомним, что клуб потерпел семь поражений подряд.

– В СМИ появилась новость, что в ближайшее время "Салават Юлаев" может возглавить Майк Кинэн. Это правда?

– Я сейчас нахожусь в Москве и не летал с командой в Череповец. Ничего не могу сказать по этому поводу. Просто не в курсе этих дел. Спрашивайте об этом у тех, кто распространяет такую информацию. Когда прилечу, может, руководство что-то скажет.

– По нашей информации, сегодня должно состояться собрание руководства клуба.

– У команды оно могло быть. А про собрание руководства я слышу первый раз. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)