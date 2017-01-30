17:28 | ХОККЕЙ — КХЛ

Леонид Вайсфельд: "Кинэн сменит Захаркина в "Салавате"? Ничего не могу сказать по этому поводу"

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В "Салавате" снова неспокойно.Обзор дня: в Уфе назревает буря

Генеральный менеджер "Салавата Юлаева" Леонид Вайсфельд сообщил, что ему ничего не известно о возможном приходе Майка Кинэна на пост главного тренера команды. Напомним, что клуб потерпел семь поражений подряд.

– В СМИ появилась новость, что в ближайшее время "Салават Юлаев" может возглавить Майк Кинэн. Это правда?

– Я сейчас нахожусь в Москве и не летал с командой в Череповец. Ничего не могу сказать по этому поводу. Просто не в курсе этих дел. Спрашивайте об этом у тех, кто распространяет такую информацию. Когда прилечу, может, руководство что-то скажет.

– По нашей информации, сегодня должно состояться собрание руководства клуба.

– У команды оно могло быть. А про собрание руководства я слышу первый раз. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Гаттузо зол!

чего касается лапы вайсфельда ,все превращается в черепки.

17:53

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