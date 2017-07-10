Леонид Вайсфельд: "Кареев может стать основным вратарем "Салавата Юлаева"

Генеральный менеджер "Салавата Юлаева" Леонид Вайсфельд выразил мнение, что вратарь Андрей Кареев, который перешел в уфимский клуб в межсезонье КХЛ, может стать основным голкипером.

22-летний хоккеист, который по ходу прошедшего сезона привлекался в сборную России, перешел в уфимскую команду из новокузнецкого "Металлурга" в результате обмена. Также в межсезонье клуб подписал годовой контракт с канадским голкипером Беном Скривенсом, ранее выступавшим за минское "Динамо".

- Мы взяли молодого вратаря, с которым контракт на три года. Велика вероятность, что в дальнейшем останется у нас, - приводит ТАСС слова Вайсфельда. - Его можно будет сделать первым вратарем. Возможно, он уже сейчас будет первым. С экономической точки зрения удалось сбалансировать вопрос с иностранцами, поэтому посчитали, что можем позволить себе шестерых.

Он добавил, что считает неожиданными, но оправданными приобретения нападающих из московского "Динамо" - Дениса Кокарева и Артема Федорова.