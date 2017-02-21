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Леонид Вайсфельд: "Капризов в ЦСКА? Без комментариев"

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Генеральный менеджер "Салавата Юлаева" Леонид Вайсфельд отказался комментировать возможный переход нападающего Кирилла Капризова в ЦСКА. Ранее "СЭ" сообщал, что клубы договорились о переходе игрока летом. Капризов стал лучшим бомбардиром последнего молодежного чемпионата мира (12 (9+3) очков в 7 матчах), а в начале февраля успешно дебютировал за взрослую сборную на Шведских играх, оформив хет-трик в матче против хозяев турнира. В нынешнем сезоне Кирилл провел за уфимский клуб 49 матчей и набрал 42 (20+22) очка.

– Без комментариев, – сказал Вайсфельд. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Кирилл Капризов перейдет в ЦСКА

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Материалы REN-TV

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