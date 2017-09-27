Леонид Вайсфельд: "Из-за отсутствия дисциплины "Салават" проиграл две игры, которые должен был выигрывать"

Генеральный менеджер "Салавата Юлаева" Леонид Вайсфельд отметил, что команда из-за отсутствия дисциплины и всяких мелочей проиграла матчи регулярного чемпионата КХЛ против "Автомобилиста" (0:4) и "Трактора" (2:3). Он также добавил, что уфимцы в следующих играх постараются меньше огорчать своих болельщиков.



– Прокомментируйте первые три игры выездной серии.

– Из-за отсутствия дисциплины и всяких мелочей мы проиграли две игры, которые должны были выигрывать, – приводит официальный сайт "Салавата Юлаева" слова Вайсфельда.



– Что не удалось в Екатеринбурге и Челябинске?

– Не удалось забить больше, чем соперники. Были хорошие периоды, просто мы по собственной глупости после игры с "Магниткой" потеряли двух центральных. В Екатеринбурге игра шла до первого гола – первый гол пропустили мы. Что касается Челябинска – это типичный пример несоблюдения игровой дисциплины. Когда ведешь 2:0, так играть нельзя. Умарк? Еще неизвестно, будет ли Умарк играть завтра или нет.



– Во всех трех городах команду поддерживали большие группы болельщиков "Салавата Юлаева". Какие слова можете им передать?

– Первое, что я хочу сказать: мы это очень ценим. То, что они так болеют, переживают, сопровождают команду. Ребятам, безусловно, очень приятно. Со своей стороны постараемся меньше огорчать.



"Салават" в следующем матче сыграет в гостях против "Лады", встреча пройдет завтра и начнется в 18.00 по московскому времени.