Леонид Вайсфельд: "Исключат "Салават"? А мы законопослушные"

Генеральный менеджер "Салавата Юлаева" Леонид Вайсфельд отметил, что его не особо волнуют причины исключения новокузнецкого "Металлурга" из чемпионата КХЛ. По его словам, с уфимцами такое вряд ли произойдет. Напомним, что по итогам совета директоров лиги из чемпионата КХЛ были исключены "Кузня" и "Медвешчак", также был уменьшен потолок зарплат.

– Исключат "Салават"? А мы законопослушные. Мне трудно пока понять, что там были за критерии по отношению к "Кузне", но меня это особо не волнует, – отметил Вайсфельд. – Это будет проблема для школы "Кузни". Когда нет в регионе топ-команды – интерес к хоккею падает. Решение принимал совет директоров. До клубов просто донесли решение. Обсуждений не было. (Игорь ЕРОНКО)