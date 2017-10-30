Леонид Вайсфельд: "Игроки "Салавата" просила вернуть Куляша? Это внутренние дела"

Генеральный менеджер "Салавата Юлаева" Леонид Вайсфельд в интервью "Бизнес Online" отметил, что рад тому, как уфимские болельщики приветствовали бывшего защитника клуба, а ныне игрока "Автомобилиста", Дениса Куляша. Напомним, что в октябре Куляш перешел в клуб из Екатеринбурга, подписав контракт до конца сезона.

– Накануне расторжения контракта с Куляшом Вестерлунд сказал, что ему нужны все игроки и не нужны ни обмены, ни другие трансферные меры...

– Вы его спросили об обмене, это все равно, что меня сейчас спросите, не думаю ли я, что надо увеличить объем тренировочной нагрузки на выносливость. Он не занимается трансферами, так же, как и я не занимаюсь тренировочным процессом. Когда у меня появляются варианты, я согласовываю их с ним. Он правильно все говорит, мы изначально договорились, что это не его зона ответственности.

– То есть, решение разорвать контракт было вашим?

– Я даже не буду говорить, это было общей идеей. Возвращаясь к тем словам Вестерлунда на пресс-конференции… Просто обмены – это настолько динамичный процесс, никогда не знаешь, что будет завтра. Я сегодня никого менять не собираюсь, но вдруг случится какой-то сумасшедший вариант, и завтра я буду им заниматься. Вестерлунд говорил правду, но на следующий день изменилась ситуация. Естественно, мы действовали соразмерно этой ситуации.

– Вы видели, как Куляша приветствовала команда, как встали трибуны?

– Да-да, и я очень рад за него. Мы расстались нормально и то, что у него все хорошо в Екатеринбурге, этому я очень рад.

– Правда, что команда просила за Куляша?

– Это внутренние дела, не хочу об этом говорить. Это все равно, что в спальне в замочную скважину подглядывать.