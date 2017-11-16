Леонид Вайсфельд: "Игроки "Салавата" говорят правильные вещи. Только результата нет"

Генеральный менеджер "Салавата Юлаева" Леонид Вайсфельд после поражения от ЦСКА (0:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что игрокам не нужно проводить командные собрания. Уфимский клуб потерпел третье поражение кряду.

– Не знаю, в чем дело, – сказал Вайсфельд. – И если бы была причина, то мы бы ее исправили. Версий сколько угодно можно придумать, только это ничего не изменит.

– А собрание игроков изменит?

– Не знаю. По мне так лучше бы они на льду играли, чем собрания проводили. При этом я никого не могу упрекнуть в том, что они как-то равнодушно относятся к работе. Говорят правильные вещи. Только результата нет. (Алексей ШЕВЧЕНКО)