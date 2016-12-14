Леонид Вайсфельд: "Энгквист, скорее всего, выбыл до конца сезона"

Генеральный менеджер "Салавата Юлаева" Леонид Вайсфельд после совещания с руководителями клубов КХЛ подчеркнул, что уфимцы ищут замену нападающему Андреасу Энгквисту, передает корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ. По его словам, форвард, скорее всего, не сможет выйти на лед в этом сезоне.

- Прошло обычное рабочее совещание, никаких революций не было, - сказал Вайсфельд. - Нас проинформировали о текущих делах лиги.

- Ваше отношение к принятому решению по овертаймам "3 на 3"?

- Я считаю, нужно играть по правилам ИИХФ, потому что когда сборная приезжает на чемпионат мира, она должна готовиться в нормальном режиме.

- Что скажете по календарю?

- Здесь даже нечего дискутировать, потому что составители календаря обременены международными соревнованиями. Это может нравиться или нет, но такова объективная реальность.

- Подведите итоги прошедшей части регулярного чемпионата для вашего клуба.

- Нормально. Четвертое место - ни хорошо ни плохо. Сейчас даже не о чем говорить. Все решит плей-офф.

- Какая ситуация с Энгквистом?

- Не очень хорошая. Сейчас выясняем.

- Будете искать ему замену?

- Все в процессе.

- Он выбыл до конца сезона?

- Скорее всего.

- У вас и так проблемы с центрфорвардами. Получается, вам еще двоих нужно?

- Да.